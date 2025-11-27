В Московской области спрос на ржаной хлеб вырос почти на 7%
Подмосковные хлебозаводы продолжают наращивать производство. За 9 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили более 485 000 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Это на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года, отметили в Минсельхозе Московской области.
Производители Подмосковья занимают лидирующие позиции в России и в Центральном федеральном округе. Регион выпускает свыше 30% всего объёма хлебобулочных изделий в ЦФО и почти 11% от общероссийского производства. Таких показателей достигают, благодаря работе ведущих предприятий отрасли — «Щелковохлеб», «Серпуховхлеб» и «Хлебозавод Балашихи».
Заводы выпускают не только привычный «белый» и «чёрный» хлеб, но и изделия на бездрожжевом тесте, а еще — булочки с полезными злаками.
В октябре 2025 года в регионе зафиксировали рост потребительского спроса. Продажи хлеба и булочных изделий из пшеничной муки выросли более чем на 4% и превысили 22 000 тонн. Спрос на ржаной и ржано-пшеничный хлеб — почти на 7% — свыше 573 тонн.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают об устойчивом развитии хлебопекарной отрасли. Подмосковные предприятия вносят значительный вклад в продовольственную безопасность страны и показывают стабильный рост выпуска качественной продукции. По итогам 2024 года объём производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионе составил 627 800 тонн.
Читайте также: