В Московской области спрос на ржаной хлеб вырос почти на 7%

27 ноября 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные хлебозаводы продолжают наращивать производство. За 9 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили более 485 000 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Это на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года, отметили в Минсельхозе Московской области.