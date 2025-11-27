В Подмосковье за месяц онлайн зарегистрировали 500 домашних питомцев
В Подмосковье месяц назад запустили онлайн-сервис регистрации домашних животных. За это время его использовали около 500 владельцев. Через регпортал подали 470 заявок: 452 — на регистрацию, 5 — на изменение данных владельца и 8 — на снятие животных с учета, сообщили в Минсельхозе Московской области.
Оформить питомцев онлайн теперь могут не только жители, но и юрлица — питомники, СНТ, гаражные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели.
«За первый месяц работы сервиса мы видим интерес к онлайн-регистрации питомцев. Процедура стала быстрой и доступной, теперь нет необходимости посещать ветеринарную клинику», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Для регистрации владельцу нужно быть уверенным, что питомец чипирован, подготовить фото животного анфас и страницы ветпаспорта с данными хозяина и номером чипа, пройти авторизацию на регпортале, заполнить электронную форму и отправить заявку. Ответ придёт в личный кабинет. Через сервис также можно изменить данные владельца и снять животное с учета.
В Минсельхозе Московской области напомнили, что регистрация домашних животных стала обязательной с сентября 2023 года. С марта 2025 года для владельцев незарегистрированных собак ввели административную ответственность. Штраф для граждан составляет от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей, для юрлиц — от 15 000 до 30 000 рублей.
Всего с 2023 года в реестре домашних животных Подмосковья зарегистрировали более 45 000 питомцев. Новый онлайн-сервис значительно упрощает процедуру и экономит время.