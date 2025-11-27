В Подмосковье за месяц онлайн зарегистрировали 500 домашних питомцев

27 ноября 2025, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье месяц назад запустили онлайн-сервис регистрации домашних животных. За это время его использовали около 500 владельцев. Через регпортал подали 470 заявок: 452 — на регистрацию, 5 — на изменение данных владельца и 8 — на снятие животных с учета, сообщили в Минсельхозе Московской области.





Оформить питомцев онлайн теперь могут не только жители, но и юрлица — питомники, СНТ, гаражные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели.



«За первый месяц работы сервиса мы видим интерес к онлайн-регистрации питомцев. Процедура стала быстрой и доступной, теперь нет необходимости посещать ветеринарную клинику», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.