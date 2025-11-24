Подмосковные хозяйства готовят сельхозтехнику к весеннему сезону
В Подмосковье продолжается активная подготовка сельскохозяйственной техники к весенним работам, несмотря на то что уборочная кампания ещё не завершена. Осенний период для агропредприятий — время не только финальных работ на полях, но и проведения профилактики и ремонта техники перед следующим сезоном, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Во всех хозяйствах региона сейчас выполняют техническое обслуживание машин. Специалисты проводят диагностику с использованием современного оборудования, выполняют калибровку, настройку и тестирование агрегатов. После завершения всех этапов техника получает отметки и документы, подтверждающие её исправность.
Парк сельхозтехники Подмосковья насчитывает более 3,9 тыс. тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. За последние три года парк вырос почти на 2,5 тыс. единиц, включая 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также порядка 2 тыс. других машин — от сеялок до посевных агрегатов.
В Луховицах, на племенном заводе «Пойма» филиала ФНЦ кормопроизводства им. В. Р. Вильямса, техника временно размещена в ангарах и готовится к переводу в отапливаемые мастерские. Здесь проведут разборку узлов, очистку, замену масла и фильтров, ремонт изношенных деталей и настройку электронных систем. Особое внимание уделят двигателям, сцеплению, гидравлике, системам охлаждения и электрике.
«Эта работа необходима для того, чтобы к началу весенних полевых работ техника была в полной боеготовности», — подчеркнул инженер-механик Евгений Мусиенко.В региональном Минсельхозе сообщили, что продолжается отбор заявок на субсидии для компенсации затрат на покупку или аренду сельхозтехники. На первый конкурс, предусматривающий возмещение расходов на приобретение оборудования для производства и переработки продукции, выделено более 268 млн рублей.
Второй конкурс направлен на компенсацию затрат по лизинговым договорам, его финансирование превышает 67 млн рублей. Приём заявок по обоим направлениям продлится до 14 декабря. Подробная информация размещена в разделе «Календарь мер поддержки» на портале «МОй АПК».