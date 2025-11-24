Подмосковные хозяйства готовят сельхозтехнику к весеннему сезону

24 ноября 2025, 11:13

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье продолжается активная подготовка сельскохозяйственной техники к весенним работам, несмотря на то что уборочная кампания ещё не завершена. Осенний период для агропредприятий — время не только финальных работ на полях, но и проведения профилактики и ремонта техники перед следующим сезоном, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Во всех хозяйствах региона сейчас выполняют техническое обслуживание машин. Специалисты проводят диагностику с использованием современного оборудования, выполняют калибровку, настройку и тестирование агрегатов. После завершения всех этапов техника получает отметки и документы, подтверждающие её исправность.



Парк сельхозтехники Подмосковья насчитывает более 3,9 тыс. тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. За последние три года парк вырос почти на 2,5 тыс. единиц, включая 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также порядка 2 тыс. других машин — от сеялок до посевных агрегатов.



В Луховицах, на племенном заводе «Пойма» филиала ФНЦ кормопроизводства им. В. Р. Вильямса, техника временно размещена в ангарах и готовится к переводу в отапливаемые мастерские. Здесь проведут разборку узлов, очистку, замену масла и фильтров, ремонт изношенных деталей и настройку электронных систем. Особое внимание уделят двигателям, сцеплению, гидравлике, системам охлаждения и электрике.

«Эта работа необходима для того, чтобы к началу весенних полевых работ техника была в полной боеготовности», — подчеркнул инженер-механик Евгений Мусиенко.