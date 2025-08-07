Фермерам Подмосковья передали в аренду без торгов около 790 га земли

07 августа 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

24 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 790 гектаров передали сельхозпроизводителям Московской области в аренду на льготных условиях — без торгов — с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.





В льготную аренду передаются участки, находящиеся в муниципальной или государственной собственности.





«21 земельный участок общей площадью 753 гектара передали фермерским хозяйствам, а три участка площадью свыше 34,7 га — подмосковным сельхозорганизациям», — уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.