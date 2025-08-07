Фермерам Подмосковья передали в аренду без торгов около 790 га земли
24 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 790 гектаров передали сельхозпроизводителям Московской области в аренду на льготных условиях — без торгов — с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
В льготную аренду передаются участки, находящиеся в муниципальной или государственной собственности.
«21 земельный участок общей площадью 753 гектара передали фермерским хозяйствам, а три участка площадью свыше 34,7 га — подмосковным сельхозорганизациям», — уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Фермерам предоставили землю в округах Истра, Чехов, Серпухов, Коломна, Егорьевск, Павлово-Посадский, Подольск, Рузский, Щёлково и Воскресенск. А все три участках сельхозорганизаций находятся в округе Серпухов.