В Московской области начали серийное производство логистических роботов
Компания «КОМИТАС» запустила на предприятии в Солнечногорске серийное производство инновационных логистических роботов. Работа проведена в рамках совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с Минпромторгом России, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В этом году около 60 роботов прошли серию испытаний на складах потенциальных заказчиков, подтвердив эффективность и готовность к коммерческому внедрению. В ближайшее время компания запустит проекты с ключевыми игроками рынка. А с ростом спроса на роботизированные решения готовы выйти на объём производства до 2 тыс. роботов в год», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Логистические роботы компании предназначены для сортировки грузов и обладают гибким функционалом, который позволяет адаптироваться под растущие мощности логистических центров.
«Наши логистические роботы – результат многолетней работы в области автоматизации складов. Они сочетают модульность, масштабируемость и высокую производительность, что делает их востребованными в условиях растущего спроса на умную логистику», – сказал акционер компании «КОМИТАС» Давит Манукян.«КОМИТАС» – российский производитель и системный интегратор в области складской и производственной логистики с собственным программным обеспечением. В портфеле компании – конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные платформы.