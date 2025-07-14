Фермерам Подмосковья передали в льготную аренду более 1,3 тыс. га земли
Свыше 1300 гектаров земель сельхозназначения передали в аренду без торгов 36 фермерским хозяйствам Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Фермеры получили участки, находящиеся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности.
«Крестьянско-фермерским хозяйствам передали для развития агробизнеса 46 земельных участков общей площадью более 1360 га гектаров в 17 округах Московской области. Льготная аренда предоставляется на пять лет. При использовании земли по назначении через три года фермер получает возможность выкупить её в собственность», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.Землю предоставили фермерам в следующих округах: Волоколамском, Подольске, Раменском, Егорьевске, Клину, Луховицах, Серпухове, Серебряных Прудах, Зарайске, Коломне, Ступине, Шатуре, Талдомском, Рузском, Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском.