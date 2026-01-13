Фермерам Подмосковья передали за год более 2300 га сельхозземель
Свыше 2300 земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, передали фермерским хозяйствам Московской области в аренду без торгов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Участки находятся в 23 округах Подмосковья: Клину, Егорьевске, Талдомском, Павлово-Посадском, Подольске, Волоколамском, Чехове, Рузском, Серпухове, Раменском, Истре, Луховицах, Орехово-Зуевском, Можайском, Ступине, Коломне, Богородском, Шаховской, Шатуре, Серебряных Прудах, Наро-Фоминском, Зарайске и Пушкинском.
«За минувший год 63 крестьянско-фермерским хозяйствам области передали свыше 2306,4 га сельхозземли: это более 80 участков», — уточнил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Подать заявку на получения участка земли сельхозназначения в аренду без торгов фермеры могут через подмосковный портал госуслуг.