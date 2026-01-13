К подмосковной системе «Безопасный регион» за год подключили более 17 тыс. камер
Свыше 17 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусуправления региона.
С помощью камер в Подмосковье следят за соблюдением порядка в общественных местах, кроме того, видеонаблюдение помогает выявлять и предотвращать правонарушения.
«Видеокамеры устанавливают в парках, у магазинов, на железнодорожных переездах, на входах в подъезды многоквартирных домов, на дорогах, игровых площадках, в общественном транспорте, госучреждениях, школах, колледжах и других местах», — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что общее число камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», составляет более 166,7 тыс.