К подмосковной системе «Безопасный регион» за год подключили более 17 тыс. камер

13 января 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 17 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусуправления региона.





С помощью камер в Подмосковье следят за соблюдением порядка в общественных местах, кроме того, видеонаблюдение помогает выявлять и предотвращать правонарушения.





«Видеокамеры устанавливают в парках, у магазинов, на железнодорожных переездах, на входах в подъезды многоквартирных домов, на дорогах, игровых площадках, в общественном транспорте, госучреждениях, школах, колледжах и других местах», — говорится в сообщении.