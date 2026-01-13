Плюшевый олень и пряники: на праздниках в автобусах Подмосковья забыли 100 вещей
Около 100 личных вещей оставили в автобусах, на остановках и вокзалах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» за время новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего пассажиры теряли транспортные, социальные и банковские карты, но были и нестандартные находки.
«В число забытых вещей вошёл игрушечный плюшевый олень, пара новых коньков, пряники ручной работы и самодельная поздравительная открытка с детскими рисунками», — говорится в сообщении.Пассажиры могут вернуть свои вещи. Для этого нужно заполнить онлайн-форму на сайте Мострансавто. Если потерянное обнаружилось, с хозяином свяжутся сотрудники компании. Срок хранения забытых вещей составляет шесть месяцев.