Подмосковная компания разработала детские площадки для изучения физики
Серию игровых модулей «Физика» разработали специалисты мытищинской компании «Лебер», которая занимается производством детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области со ссылкой на предприятие.
Площадки серии «Физика» наглядно покажут детям, как работают научные законы.
«Например, модуль «Смешение цветов» демонстрирует, как при вращении визуально объединяются разные цветовые секторы, модуль «Закон Ома» — как сила тока зависит от сопротивления, а модуль «Полиспаст» — как система блоков помогает поднимать грузы», — говорится в сообщении.Научные модули в серии «Физика» являются частью привычной игровой среды с горками и качелями. Элементы, связанные с экспериментами, снабжены QR-кодом, по которому можно перейти на статьи, в которых объясняется полученный эффект и рассказывается, где он применяется в технике или повседневной жизни.