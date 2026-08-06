В подольском лесопарке «Дубрава» установили новые качели, тренажёры и лавочки
Очередной этап благоустройства завершился в лесопарке «Дубрава» в Подольске. Выполненные работы проверили глава окружной Дирекции парков культуры и отдыха Владимир Губский и член местного Совета депутатов Виктор Щукин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В проверке также приняли участие работники расположенного рядом ДК «Машиностроитель» и местные жители.
«Мы поставили дополнительные лавочки, установили качели для малышей с безопасным резиновым покрытием. Теперь дети могут спокойно веселиться на детских площадках, кататься на качелях, не боясь упасть и получить травмы. Добавили также скрытые батуты. Все это пользуется большим спросом среди гостей парка всех возрастов», — сказал Губский.Всего в парке в рамках благоустройства установили три новых наземных батута, три тренажёра, три лавки с навесом, шесть — без навеса, пять качелей и дополнительные урны.