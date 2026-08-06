Московская область вошла в топ-10 регионов по числу турпоездок за полгода

06 августа 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье включили в десятку регионов-лидеров по числу туристических поездок в первой половине текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Рейтинг составлен на основе данных Росстата о туристических поездках по России с января по июнь. Данные представили зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

«В топ-10 по количеству турпоездок за период с января по июнь этого года регион занял третье место после Москвы и Краснодарского края с числом поездок 3,3 млн. Также в десятке лидеров – Санкт-Петербург (3,3 млн), Татарстан (1,5 млн), Свердловская (1,1 млн), Тюменская (980 000), Ростовская области (864 000) и Ставропольский край (800 000)», – рассказали в ведомстве.