Московская область вошла в топ-10 регионов по числу турпоездок за полгода
Подмосковье включили в десятку регионов-лидеров по числу туристических поездок в первой половине текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Рейтинг составлен на основе данных Росстата о туристических поездках по России с января по июнь. Данные представили зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.
«В топ-10 по количеству турпоездок за период с января по июнь этого года регион занял третье место после Москвы и Краснодарского края с числом поездок 3,3 млн. Также в десятке лидеров – Санкт-Петербург (3,3 млн), Татарстан (1,5 млн), Свердловская (1,1 млн), Тюменская (980 000), Ростовская области (864 000) и Ставропольский край (800 000)», – рассказали в ведомстве.
Согласно этим данным, за шесть месяцев россияне совершили 43,2 млн поездок по стране. Это на 4,3% больше, чем в 2025 году.
При этом въездной туризм тоже показал положительную динамику. За первое полугодие нашу страну посетили 2,5 млн иностранных туристов, что на 20,1% превышает показатель того же периода прошлого года.