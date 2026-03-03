Фермерам Подмосковья с начала года отдали в аренду без торгов более 120 га земли
11 земельных участков общей площадью свыше 120 гектаров передали в аренду без торгов семи фермерским хозяйствам Московской области за два первых месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Землю получили фермеры семи округов — Талдомского, Можайского, Шаховской, Серпухова, Шатуры, Егорьевска и Клина.
«В январе фермерским хозяйствам передали 55,6 га земли, а в феврале общая площадь земли, переданной для развития сельского хозяйства, увеличилась ещё на 70,8 га. Всего за два месяца фермеры получили более 126,4 га сельхозземель», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Больше всего земли фермерства получили в округе Шатура — 50,5 га. Второе место по этому показателю занял Клин, где хозяйствам предоставили 33,6 га. А на третьем месте оказался Можайский округ: там сельхозпроизводителям передали участки общей площадью 17,5 га.