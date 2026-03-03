Готовность капремонта детсада «Ручеёк» в Пушкине достигла 45%
Здание детского сада «Ручеёк», расположенное в 3-ем Акуловском проезде в подмосковном Пушкине, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 45%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Сейчас в детсаду меняют инженерные коммуникации, занимаются фасадом и проводят отделку помещений», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании площадью более тысячи квадратных метров, построенном 64 года назад, обновят крышу и фасад, заменят водопровод, канализацию, систему отопления и электропроводку, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустроят прилегающую территорию.
Сдать детсад в эксплуатацию должны до конца текущего года.