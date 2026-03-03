В Подмосковье с начала года провели 65 донорских акций
65 выездных донорских акций провели в Московской области с начала текущего года. В результате удалось заготовить свыше 1,6 тонны крови и её компонентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Стать донором может любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Выездные акции позволяют не только расширить географию донорства, но и привлечь новых участников. Это обеспечивает стабильность запасов крови и её компонентов в больницах Московской области», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, травмами, онкопациентам и младенцам, родившимся с патологиями.