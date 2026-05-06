Дом для расселения аварийного жилья в Солнечногорске достроят до конца года

06 мая 2026, 12:22

Семнадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на улице Школьная в посёлке Поварово округа Солнечногорск. Сдать объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года, а приступить к выдаче ключей — в апреле 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В новостройке разместят 705 квартир общей площадью 27,8 тыс. квадратных метров. Туда переедут люди из аварийных домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 посёлка Поварово.





«В настоящее время строительные работы ведутся во всех семи секциях дома. На площадке заняты более 100 человек», — говорится в сообщении.