Фермерам Подмосковья за первый квартал передали более 250 га земли

28 апреля 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

18 земельных участков общей площадью свыше 250 гектаров передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам и другим сельхозпредприятиям Московской области за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Землю аграриям предоставили в округах Домодедово, Чехов, Подольск, Раменский, Щёлково, Павлово-Посадский и Дмитровский.





«Всего за первый квартал 2026 года в качестве поддержки фермерским хозяйствам Подмосковья передали 253,4 га земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в областной собственности», — уточнил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.