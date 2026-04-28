Фермерам Подмосковья за первый квартал передали более 250 га земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО

18 земельных участков общей площадью свыше 250 гектаров передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам и другим сельхозпредприятиям Московской области за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.



Землю аграриям предоставили в округах Домодедово, Чехов, Подольск, Раменский, Щёлково, Павлово-Посадский и Дмитровский.

«Всего за первый квартал 2026 года в качестве поддержки фермерским хозяйствам Подмосковья передали 253,4 га земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в областной собственности», — уточнил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Больше всего земли фермеры получили в округе Чехов — 11 участков общей площадью 128 гектаров.
Лев Каштанов

