Фермерам Подмосковья за первый квартал передали более 250 га земли
18 земельных участков общей площадью свыше 250 гектаров передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам и другим сельхозпредприятиям Московской области за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Землю аграриям предоставили в округах Домодедово, Чехов, Подольск, Раменский, Щёлково, Павлово-Посадский и Дмитровский.
«Всего за первый квартал 2026 года в качестве поддержки фермерским хозяйствам Подмосковья передали 253,4 га земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в областной собственности», — уточнил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Больше всего земли фермеры получили в округе Чехов — 11 участков общей площадью 128 гектаров.