В Подмосковье упали более 870 деревьев
872 дерева упали в Московской области из-за метели, которая началась в столичном регионе в ночь на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
542 дерева рухнули днём 27 апреля, ещё 330 — в ночь на 28 апреля.
«В настоящее время коммунальщики убрали 370 упавших деревьев. Более 500 ещё в работе — их распилят и увезут в течение суток. При этом с проезжей части стволы и ветки уберут в ближайшие два часа», — отмечается в сообщении.Больше всего деревьев повалило в округе Балашиха — 79. Второе место занял округ Серпухов с 51 упавшим деревом. На третьем месте Королёв, где рухнули 49 деревьев, а четвёртое и пятое место разделили округа Раменский и Люберцы, каждый из которых потерял по 45 деревьев.