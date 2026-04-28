В Подмосковье упали более 870 деревьев

28 апреля 2026, 13:22

872 дерева упали в Московской области из-за метели, которая началась в столичном регионе в ночь на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





542 дерева рухнули днём 27 апреля, ещё 330 — в ночь на 28 апреля.





«В настоящее время коммунальщики убрали 370 упавших деревьев. Более 500 ещё в работе — их распилят и увезут в течение суток. При этом с проезжей части стволы и ветки уберут в ближайшие два часа», — отмечается в сообщении.