Фермеры Подмосковья могут получить консультации по мерам господдержки

23 июня 2025, 17:49

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосквные фермеры могут получить профессиональные консультации по мерам господдержки, аренде или безвозмездному получению земель для ведения и расширения сельхоздеятельности на льготных условиях, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Содействие оказывают специалисты Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Они сопровождают аграриев на всех этапах обращения и помогают использовать доступные госпрограммы максимально эффективно.



Создан удобный интерактивный сервис, где размещена информация о действующих мерах поддержки: сроки приёма заявок, требования и перечень необходимых документов.





«Если возникают дополнительные вопросы, помогут наши специалисты — в этом году они провели около 900 консультаций для крестьянских (фермерских) хозяйств, что позволяет аграриям максимально эффективно использовать госпрограммы», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.