Фермеры Подмосковья могут получить консультации по мерам господдержки
Подмосквные фермеры могут получить профессиональные консультации по мерам господдержки, аренде или безвозмездному получению земель для ведения и расширения сельхоздеятельности на льготных условиях, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Содействие оказывают специалисты Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Они сопровождают аграриев на всех этапах обращения и помогают использовать доступные госпрограммы максимально эффективно.
Создан удобный интерактивный сервис, где размещена информация о действующих мерах поддержки: сроки приёма заявок, требования и перечень необходимых документов.
«Если возникают дополнительные вопросы, помогут наши специалисты — в этом году они провели около 900 консультаций для крестьянских (фермерских) хозяйств, что позволяет аграриям максимально эффективно использовать госпрограммы», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Связаться со специалистами можно по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (498) 602-29-19. Для консультаций по субсидиям и грантам — добавочный 56560, по вопросам земли — 56558.
В 2025 году общий объём господдержки аграрного сектора в Подмосковье составляет 6 млрд рублей и охватывает все ключевые направления отрасли.