Раменские спортсмены-медики стали призёрами областных соревнований «Вызов-01»
Сотрудники Раменской больницы заняли призовое место на соревнованиях медицинских организаций Подмосковья «Вызов-01». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ежегодные соревнования состоялись в Ногинском спасательном центре МЧС. В этом году они были приурочены к 80-летию Великой Победы. Спортсмены-медики проявили выносливость, точность и стратегическое мышление. Каждый участник команды внёс значимый вклад в общий успех», – говорится в сообщении.Войти в тройку победителей больнице помогли капитан команды, терапевт Раменской городской поликлиники №1 Булат Идигов, заведующая Островецкой амбулаторией Наталья Ерохина, фельдшер Речицкой поликлиники Магомед Решедов, фельдшер Раменской городской поликлиники №1 Аюб Башуев, хирург Быковской поликлиники Юсуп Тарамов, врач паллиативной помощи Висхан Магомадов, медсёстры Раменской городской поликлиники №1 Виктория Вдовченко, Евгения Михайлюк и Айсылу Челышева.