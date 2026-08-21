Фермеры Подмосковья получили более 1300 га земли по льготной программе

21 августа 2026, 10:10

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Свыше 1 300 гектаров земли передали фермерским хозяйствам Московской области за пять лет по программе «Подмосковные 10 га». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





По условиям программы фермеры получают землю в безвозмездное пользование сроком на шесть лет.





«С начала действия программы в 2022 году по 2026 год было заключено 48 договоров, по которым предоставили более 1,3 тыс. гектаров земли», — сказал Брынцалов.