Фермеры Подмосковья получили более 1300 га земли по льготной программе
Свыше 1 300 гектаров земли передали фермерским хозяйствам Московской области за пять лет по программе «Подмосковные 10 га». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По условиям программы фермеры получают землю в безвозмездное пользование сроком на шесть лет.
«С начала действия программы в 2022 году по 2026 год было заключено 48 договоров, по которым предоставили более 1,3 тыс. гектаров земли», — сказал Брынцалов.Он добавил, что по в рамках программы аграриям могут предоставить до десяти до 200 гектаров — в зависимости от специализации сельскохозяйственного производства. В частности, под пчеловодство, садоводство и овощеводство дают от десяти до 50 гектаров, под выращивание зерновых и зернобобовых, а также для разведения мелкого рогатого скота — до 100 гектаров, а для разведения крупного рогатого скота — до 200 га.