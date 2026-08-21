Победителям конкурса дворов в Балашихе вручили награды

21 августа 2026, 09:07

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Награждение победителей ежегодного конкурса «Мой двор — моя гордость!» состоялось в Балашихе. Мероприятие состоялось на улице Майкла Лунна, участие в нём принял спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Впервые этот конкурс провели в 2016 году. Он стал доброй традицией округа.





«Конкурс задумывался как разовый. И мне приятно, что за десятилетие он не только сохранился, но и стал шире, разнообразнее: появились новые участники и номинации. Спасибо всем, кто заявился на конкурс, и тем, кто помогает его проводить», — сказал Брынцалов.

«За десять лет конкурс стал народным. Он собирает единомышленников, всех тех, кому небезразличен наш город, кто каждый день своим трудом делает свой вклад в развитие и благоустройство нашей любимой Балашихи», — отметил Юров.