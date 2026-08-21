Победителям конкурса дворов в Балашихе вручили награды
Награждение победителей ежегодного конкурса «Мой двор — моя гордость!» состоялось в Балашихе. Мероприятие состоялось на улице Майкла Лунна, участие в нём принял спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Впервые этот конкурс провели в 2016 году. Он стал доброй традицией округа.
Участников также поздравил глава округа Балашиха Сергей Юров. Он отметил важность вклада жителей в благоустройство родного города.«Конкурс задумывался как разовый. И мне приятно, что за десятилетие он не только сохранился, но и стал шире, разнообразнее: появились новые участники и номинации. Спасибо всем, кто заявился на конкурс, и тем, кто помогает его проводить», — сказал Брынцалов.
«За десять лет конкурс стал народным. Он собирает единомышленников, всех тех, кому небезразличен наш город, кто каждый день своим трудом делает свой вклад в развитие и благоустройство нашей любимой Балашихи», — отметил Юров.Конкурс проводился в семи номинациях: «В гостях у сказки», «Лето в Балашихе», «Цветочная поляна», «Очумелые ручки», «Море цветов», «Приз зрительских симпатий» и «Постоянство — признак мастерства». На участие подали 64 заявки — 42 от жителей, 16 от управляющих компаний и шесть от предприятий розничной торговли и сферы услуг. Победителей и призёров отметили наградами.