Фермеры Подмосковья получили онлайн-сервис для дизайна упаковки
Сельхозпроизводителям Московской области стал доступен новый цифровой сервис по подбору и оформлению упаковки. Инструмент разработан платформой «Своё Фермерство» Россельхозбанка. С его помощью можно за несколько минут создать профессиональную этикетку с логотипом, что существенно экономит время и средства фермеров, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Интерфейс платформы позволяет выбрать упаковку под конкретный продукт: овощи, фрукты, мясо, сыры, мёд и другие товары. Пользователь может настроить дизайн с учётом типа продукции, объёма партии и бюджета, добавить обязательную информацию (наименование, состав, вес, срок годности), а также загрузить собственный логотип или сгенерировать его с помощью искусственного интеллекта. Готовые этикетки автоматически приводятся в соответствие с требованиями российского законодательства.
Новый функционал рассчитан на владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), сыроварен, пасек, мясных лавок, а также на сервисы доставки фермерских продуктов.
Как отметили в Минсельхозпроде Московской области, сервис работает через платформу «Своё Фермерство» и не требует специальных навыков. Благодаря качественному визуальному оформлению малые производители смогут успешнее конкурировать с крупными брендами.
