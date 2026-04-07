На строительстве корпуса гимназии в Красногорске началось устройство фундамента

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Масштабную реконструкцию гимназии №7 имени Д. П. Яковлева проводят на Вокзальной улице в Красногорске. Проект включает снос всех зданий на территории учебного заведения, кроме основного, и возведение корпуса на 975 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время рабочие приступили к устройству фундамента корпуса.

«Ведется разработка котлована и установка фундаментной плиты. Кроме того, начался снос аварийного здания в пятне застройки. В работах заняты 48 человек, используются пять единиц техники», — сказал глава министерства Александр Туровский.
Площадь корпуса составит более 13 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком и медпункт.

Завершить строительство планируют в конце 2028 года.
Лев Каштанов

