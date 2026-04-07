На строительстве корпуса гимназии в Красногорске началось устройство фундамента

07 апреля 2026, 15:59

Масштабную реконструкцию гимназии №7 имени Д. П. Яковлева проводят на Вокзальной улице в Красногорске. Проект включает снос всех зданий на территории учебного заведения, кроме основного, и возведение корпуса на 975 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время рабочие приступили к устройству фундамента корпуса.





«Ведется разработка котлована и установка фундаментной плиты. Кроме того, начался снос аварийного здания в пятне застройки. В работах заняты 48 человек, используются пять единиц техники», — сказал глава министерства Александр Туровский.