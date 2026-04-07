В Серпуховском музее проведут практикум по созданию мандал
12 апреля Серпуховский историко-художественный музей приглашает на авторский творческий практикум «Мандала времен года», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Занятие проведёт психолог и арт-терапевт Ирина Савицкая. Участники познакомятся с древним сакральным символом — мандалой, который поможет исследовать внутренние ритмы и принять естественную цикличность жизни.
Каждый создаст индивидуальную мандалу, разделённую на секторы, соответствующие архетипам Весны, Лета, Осени и Зимы. Через цвет и форму гости смогут определить, какие жизненные этапы даются им легко, а где возник временный «застой».
Практикум направлен на восстановление внутреннего баланса и гармонии с окружающим миром.Начало в 15:00. Возрастное ограничение: 18+. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея.
