В Серпухове планируют расселить 44 многоквартирных дома и отремонтировать 137
Расселение аварийного жилья остаётся актуальной задачей для городского округа Серпухов. Сейчас работы ведутся по 44 многоквартирным домам, рассказал глава муниципалитета Алексей Шимко на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
25 из этих домов уже частично расселены. Часть остальных жителей планируют переселить в благоустроенное жильё на улице Катасонова, где собираются возвести 17-этажный дом.
Помимо этого, для расселения передадут 5000 квадратных метров ЖК «Городской бор». Этот проект реализуют в рамках комплексного развития территорий. Помимо жилых домов, инвестор планирует построить школу на 825 мест, два детсада на 225 и 175 малышей. Также будут возведены центр дополнительного образования для детей, общественно-деловой центр, многоуровневые надземные гаражи-стоянки, котельная, канализационная насосная станция и другая инженерная инфраструктура.
Параллельно в округе продолжается капремонт многоквартирных домов. В ближайшие три года планируется обновить 137 зданий – отремонтировать крыши, фасады и внутридомовые инженерные системы, заменить лифты и индивидуальные тепловые пункты, провести газовые работы.
Читайте также: