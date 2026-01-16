Стали известны самые популярные продовольственные товары у жителей Подмосковья
Наиболее популярными товарами у жителей Московской области оказались картофель, конфеты, молоко и кефир. Итоги исследования потребительских предпочтений подвели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Несмотря на широкий ассортимент современных продуктов, в Подмосковье остаются верны классическим товарам.
«Так, за последний месяц прошлого года картофеля приобрели более 17,5 млн тонн, кондитерских изделий – без малого 4,9 млн тонн, молока – 3,3 млн тонн, кефира – чуть более 28 млн тонн. Эти продукты продолжают удерживать лидирующие позиции в потребительской корзине региона», – рассказали в пресс-службе.Вместе с тем коррективы внёс праздничный сезон. В декабре 2025 года зафиксировали рост спроса на товары, не характерные для повседневного потребления.
«Продажи свечей выросли на 232%. Спрос на детский шампунь увеличился на 36%, а бобовые культуры показали рост продаж на 56%. Всё это продемонстрировало растущую тенденцию к здоровому образу жизни и кулинарным экспериментам», – отметили в Минсельходпроде.Там добавили, что все популярные категории представлены продукцией местного производства. Регион продолжает обеспечивать население качественными продуктами.