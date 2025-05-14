Специалисты БТИ Подмосковья провели более 110 выездных встреч с дачниками

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Более 110 выездных встреч с представители дачных посёлков и садоводческих товариществ провели специалисты Московской области с начала текущего года, информацию об этом пресс-служба регионального Минимущества разместила в соцсетях.
«Встречи проводились в 67 садоводческих товариществах, расположенных в 40 округах Московской области. Охват встреч составил более 3.5 тыс. человек», — отмечается в сообщении.Главными темами встреч стало оформление загородной недвижимости в упрощённом порядке — по «дачной амнистии», перевод дачного дома в статус жилого, установление границ земельных участков и оформление земель общего пользования. Кроме того, участники консультаций могли на месте заключить договор на различные услуги БТИ.
Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает актуальную информацию на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО». Подписчиков также информируют о правилах обращения с земельными участками, различных проверках и изменениях в законодательстве.
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