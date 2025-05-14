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Специалисты БТИ Подмосковья провели более 110 выездных встреч с дачниками

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Более 110 выездных встреч с представители дачных посёлков и садоводческих товариществ провели специалисты Московской области с начала текущего года, информацию об этом пресс-служба регионального Минимущества разместила в соцсетях.
«Встречи проводились в 67 садоводческих товариществах, расположенных в 40 округах Московской области. Охват встреч составил более 3.5 тыс. человек», — отмечается в сообщении.
Главными темами встреч стало оформление загородной недвижимости в упрощённом порядке — по «дачной амнистии», перевод дачного дома в статус жилого, установление границ земельных участков и оформление земель общего пользования. Кроме того, участники консультаций могли на месте заключить договор на различные услуги БТИ.

Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает актуальную информацию на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО». Подписчиков также информируют о правилах обращения с земельными участками, различных проверках и изменениях в законодательстве.

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В деревне под Волоколамском нашли шесть миномётных мин
14 мая 2025, 11:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны были обнаружены в деревне Владычино Волоколамского муниципального округа, снаряды обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Стстема-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что боеприпасы обнаружились в ходе рытья траншеи. Прибывшие по вызову специалисты идентифицировали снаряды как 81-миллиметровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили мины в специальный контейнер, вывезли на полигон и там обезвредили.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли двенадцатилетней девочке, которая напоролась ногой на вилы.

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Названы самые необычные вещи, забытые в подмосковных автобусах в апреле
14 мая 2025, 11:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с начала года обнаружили более 800 забытых вещей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Самые необычные находки в апреле – парфюмерный набор, коробка с ветхими книгами, ящик со слесарными инструментами и электрическая газонокосилка», – перечислили в ведомстве.
В министерстве также рассказали, как вернуть потерянную вещь. Для этого нужно заполнить форму на сайте в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Все оставленные вещи хранятся в филиалах компании Мострансавто полгода, после чего утилизируются.

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В Пущине запустили платформу для разработки инновационных лечебных антител
14 мая 2025, 11:36

Фото: пресс-служба компании «Р-Фарм»

На базе Лаборатории ранней разработки биологических препаратов в Пущине заработала платформа для создания инновационных терапевтических антител. Её запустила группа компаний «Р-Фарм», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Первые полученные на платформе молекулы уже тестируют на животных и клеточном донорском материале.
«В исследовательском центре «Р-Фарм» в Пущине сейчас на разных стадиях разработки находятся около 10 проектов. Они охватывают ключевые молекулярные инструменты современной биомедицины. Лаборатория может собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций в год, получить и проанализировать более 50 молекул», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
До конца года на стадию пилотных доклинических исследований планируется вывести не менее трёх новых молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
«Мы строим платформу, способную создавать оригинальные препараты с заранее заданными свойствами. Эти препараты ориентированы на потребность как на внутреннем, так и на международном рынке», – поделился директор департамента по ранней разработке «Р-Фарм» Тимофей Неманкин.
Как отметил руководитель отдела ранней разработки биологических препаратов «Р-Фарм» Андрей Улитин, Пущино становится центром притяжения для тех, кто готов развивать отечественную фармацевтику с нуля – на уровне молекулы.

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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,3 тыс. машин
14 мая 2025, 11:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 3,3 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего на прошедшей неделе эвакуаторы увезли с подмосковных улиц на штрафные стоянки 3 тысячи 322 неправильно припаркованных автомобиля, что на 362 машины меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей — 376 — эвакуировали в округе Мытищи. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 307 автомобилей. А замыкает топ-3 Ленинский округ, где на штрафстоянки увезли 306 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, автовладельцы могут по телефону 112 или через приложение «112 МО».

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Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 600 тыс. детей
14 мая 2025, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатные профилактические осмотры в Московской области с начала 2025 года прошли более 600 тыс. детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Профосмотры доступны в регионе как для взрослого, так и для детского населения. Проверка позволяет уточнить группу здоровья ребёнка, выявить различные патологии и риски развития заболеваний.
«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в образовательном учреждении. Бригада врачей выезжает в школу или детсад. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тыс. детей. Это на 92,3 тыс. больше прошлогоднего показателя», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В министерстве напомнили, что данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

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