Фермеры Подмосковья получили за месяц более 277 гектаров сельхозземли
277,4 га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной или неразграниченной госсобственности, получили в аренду без торгов фермеры Московской области в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Участки, расположенные в семи подмосковных округах, передали десяти крестьянско-фермерским хозяйствам.
«Землю для развития растениеводства, овощеводства, пчеловодства и рыбоводства получили десять хозяйств в округах Дмитровский, Шатура, Наро-Фоминский, Павлово-Посадский, Коломна, Серебряные Пруды и Ступино», — уточнил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Больше всего земли — 120 гектаров — фермерам передали в округе Шатура. На втором месте по этому показателю Серебряные Пруды (83,5 га), а на третьем — Коломна (53,7 га).