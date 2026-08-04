В Подмосковье подали более 26 тысяч онлайн-заявок на статус многодетной семьи
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 26 тысяч заявлений на получение статуса многодетной семьи подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
На льготный статус имеют право супруги, а также матери или отцы-одиночки, у которых есть три и более несовершеннолетних детей или очно обучающихся детей в возрасте до 23 лет.
«Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале, заполнить соответствующую онлайн-форму и прикрепить нужные документы. Встроенные в услугу «умные сервисы» автоматически проверят информацию о детях и представят их списком. Кроме того, сервисы проверят, есть ли в системе ранее поданное, но ещё не рассмотренное заявление», — говорится в сообщении.Статус многодетной семьи даёт право на компенсацию на оплату ЖКУ, льготы на проезд, посещение музеев, выставок и пр., а также на получение бесплатного земельного участка или выплату.