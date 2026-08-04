В Подольске завершают строительство корпуса школы №16

04 августа 2026, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус школы №16, рассчитанный на 580 учеников, строят на Народной улице в Подольске. В настоящее время готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Корпус состоит из трёх зданий переменной этажности — от трёх до четырёх этажей, их общая площадь составляет 8 300 квадратных метров. С основной школой пристройку соединяет крытый переход на уровне второго этажа.





«Сейчас на объекте продолжается монтаж инженерных сетей, устройство пожарной сигнализации, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории завершают благоустройство», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.