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Фермеры Подмосковья с начала года получили в аренду без торгов более 360 га

Фото: istockphoto.com/fotokostic

Фото: istockphoto.com/fotokostic

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Более 360 гектаров областной земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду Подмосковным фермерам без проведения торгов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В аренду аграриям без торгов было передано 12 земельных участков общей площадью свыше 360 гектаров. Из них десять участков площадью более 357 га предоставили фермерским хозяйствам в Щёлкове, Чехове, Коломне, Воскресенске, Истре, Рузском и Павлово-Посадском округах, а два участка площадью около 4 га в округе Серпухов предоставили областным сельхозорганизациям», — сказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что предоставление в аренду аграриям областных земель сельскохозяйственного назначения является одним из способов поддержки АПК и вовлечения новых площадей в хозяйственный оборот.

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В Подмосковье проведут первый этап парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025
06 мая 2025, 11:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025 проведут на Пестовском водохранилище в округе Мытищи с 22 по 23 мая, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками регаты станут 20 самых сильных команд и около 100 спортсменов, в числе которых призёры и победители национальных и мировых Кубков и чемпионатов в разных классах яхт и лидеры российской сборной по парусному спорту», — говорится в сообщении.
В рамках турнира таже будут проводиться соревнования Tenzor Cup Junior для яхтсменов в возрасте от семи до 13 лет.

Отмечается, что турнира Tenzor Elite Cup 2025 будет проходить в четыре этапа, из которых первые три проведут на Пестовском водохранилище, а финальный — в Сочи.

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В Клину выявили «резиновую» квартиру с мигрантами
06 мая 2025, 10:41

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано десять мигрантов, выявили участковые в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверка показала, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт десять иностранных граждан, при этом не предоставив им место для временного проживания», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали двух работников склада, которые украли оттуда строительные материалы и продали их на металлолом.

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#происшествие
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Школьники Котельников присоединились к акции «Вахта памяти»
06 мая 2025, 10:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Ученики школ городского округа Котельники присоединились к патриотической акции «Вахта Памяти», которая проводится в рамках подмосковного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках акции юнармейцы из школы №3 приняли участие в торжественном мероприятии у мемориала «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Акция началась с митинга, в котором приняли участие ветераны, общественники, учителя, школьники и их родители. Затем более 50 ребят исполнили песни и возложили цветы к памятнику. Память героев собравшиеся почтили минутой молчания», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Марафон «Наследники Победы» включает в себя также акции «Окна Победы», «Я помню», «Портреты Победы» и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

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#котельники
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#великая отечественная война
#школьники
#мероприятия
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Загруженность дорог Московской области утром 6 мая составила пять баллов
06 мая 2025, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро вторника, 6 мая, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ регионов по производству органической продукции
06 мая 2025, 09:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Органическая продукция — это товары, произведённые без применения синтетических удобрений, гормонов роста и искусственных добавок. В сфере животноводства действуют строгие стандарты: животные получают только натуральные корма и имеют свободный доступ к выгулу.
Такой подход обеспечивает высокое качество и натуральный вкус продукции, а также делает её безопасной как для потребителей, так и для окружающей среды, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам прошлого года Московская область заняла четвёртое место в рейтинге Роскачества среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органики. Среди 11 представителей от региона вошла ферма М2 «Шульгино» из Волоколамского городского округа. Предприятие выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и товары для барбекю. В ассортименте – куриный и говяжий шашлык, купаты с сыром, классические и пикантные, маринованные крылышки, а также рулеты из индейки. Мясной цех выпускает около 300 наименований продукции из семи видов охлаждённого мяса, включая колбасы и деликатесы.

За первый квартал текущего года региональные производители произвели 364,5 тысячи тонн мяса и субпродуктов. Это составляет 3,8% от общего объема по стране и 8,1% – в Центральном федеральном округе.
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