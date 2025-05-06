Фермеры Подмосковья с начала года получили в аренду без торгов более 360 га

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Более 360 гектаров областной земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду Подмосковным фермерам без проведения торгов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В аренду аграриям без торгов было передано 12 земельных участков общей площадью свыше 360 гектаров. Из них десять участков площадью более 357 га предоставили фермерским хозяйствам в Щёлкове, Чехове, Коломне, Воскресенске, Истре, Рузском и Павлово-Посадском округах, а два участка площадью около 4 га в округе Серпухов предоставили областным сельхозорганизациям», — сказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.Он добавил, что предоставление в аренду аграриям областных земель сельскохозяйственного назначения является одним из способов поддержки АПК и вовлечения новых площадей в хозяйственный оборот.
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