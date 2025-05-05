Предприниматель построит в Электроуглях деревообрабатывающее предприятие

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В Электроуглях Богородского городского округа появится новый производственно-складской объект. В его строительство инвестирует индивидуальный предприниматель, развивающий деревообрабатывающее производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Проект реализуется на участке, переданном предпринимателю в льготную аренду. Инвестиции составят 70 млн рублей.
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«Это уже второй проект предпринимателя, который будет реализован при имущественной поддержке региона. В прошлом году инвестор уже начал строительство деревообрабатывающего производства. Суммарный объем инвестиций в оба проекта – 135 млн рублей. В результате их реализации будет создано около 20 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На производстве будут выпускать обрезную доску и строительный брус. Заказчики – деревообрабатывающие предприятия, сети по продаже пиломатериалов, предприятия деревянного домостроения.
«Это уже второй участок, предоставленный индивидуальному предпринимателю под инвестпроект. Всего в аренде у инвестора теперь 0,7 га. Он намерен возвести производственно-складской комплекс площадью 1 тыс. кв. м», – добавил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Как напомнили в министерстве, подобрать земельный участок в регионе под инвестпроект можно на инвестиционной карте.
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Лора Луганская