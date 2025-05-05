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Предприниматель построит в Электроуглях деревообрабатывающее предприятие

Фото: iStock / SeventyFour

Фото: iStock / SeventyFour

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В Электроуглях Богородского городского округа появится новый производственно-складской объект. В его строительство инвестирует индивидуальный предприниматель, развивающий деревообрабатывающее производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Проект реализуется на участке, переданном предпринимателю в льготную аренду. Инвестиции составят 70 млн рублей.
«Это уже второй проект предпринимателя, который будет реализован при имущественной поддержке региона. В прошлом году инвестор уже начал строительство деревообрабатывающего производства. Суммарный объем инвестиций в оба проекта – 135 млн рублей. В результате их реализации будет создано около 20 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На производстве будут выпускать обрезную доску и строительный брус. Заказчики – деревообрабатывающие предприятия, сети по продаже пиломатериалов, предприятия деревянного домостроения.
«Это уже второй участок, предоставленный индивидуальному предпринимателю под инвестпроект. Всего в аренде у инвестора теперь 0,7 га. Он намерен возвести производственно-складской комплекс площадью 1 тыс. кв. м», – добавил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Как напомнили в министерстве, подобрать земельный участок в регионе под инвестпроект можно на инвестиционной карте.

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Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы
05 мая 2025, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Жители Дубны восстановили в наукограде Аллею Славы. В работах участвовали ученики школы №9, их родители, педагоги, выпускники и ветераны. Агрономы городской администрации выбрали лучшие саженцы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Теперь на алее растут туи, сирень и спирея. Первые деревья, сливовые, когда-то посадили брянские партизаны по инициативе сотрудника Объединённого института ядерных исследований Владимира Сосульникова. Во время войны он был в одном отряде с Зоей Космодемьянской. Тогда в посадке участвовала и молодой педагог Елена Лисеенко. Сегодня она возглавляет школу.
«Был солнечный день, была такая же линейка, приехали 10 ветеранов. Мы дружили с матерью Зои, она приезжала к нам в гости. Переписывались с партизанами, собирали их воспоминания. В музее есть огромный альбом – их воспоминаний о событиях тех лет», – рассказала директор школы №9 Лисеенко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Каждый класс школы сажает своё дерево.
«То, что мы делаем, прекрасно. Это память на долгие годы. Аллея будет жить, потому что за ней будут ухаживать дети», – поделился малолетний узник фашизма Иван Юдин.
«Аллея Славы будет снова выглядеть торжественно и ярко. Она станет напоминанием ученикам о Победе нашего народа над фашизмом», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Туями и цветущим кустарником заменили сливовые деревья, которые за 40 лет так состарились, что в прошлом году даже не зацвели.

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В Старой Купавне отремонтируют детский сад на улице Чапаева
05 мая 2025, 17:59

Фото: istockphoto.com/Tatsiana Volkava

Здание дошкольного отделения Центра образования №25 планируют капитально отремонтировать в городе Старая Купавна Богородского городского округа, подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание детского сада общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Старая Купавна, улица Чапаева, дом №14. Ремонт должен быть завершён в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 254 миллиона 476 тысяч 742 рубля 36 копеек. Заявки принимаются до 16 мая.

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#капитальный ремонт
#капремонт
#богородский городской округ
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Красногорский коллектив взял Гран-при Международного конкурса-фестиваля
05 мая 2025, 17:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Коллектив из Красногорска завоевал Гран-при XXV Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс «Сокровища Карелии» состоялся в Петрозаводске и собрал исполнителей со всей страны. Одним из участников стал красногорский образцовый коллектив «Студия народного танца «Карнавал». Осенью прошлого года старшая группа студии выиграла грант на 25 тыс. рублей на конкурсе в Сочи. Это стало важным шагом для подготовки нового конкурсного репертуара», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В новых танцах приняли участие все исполнители группы. Например, танец «Ковано колесо» исполнили 18 человек, «Девицы-затейницы» – 15 девочек.

В Карелии коллектив был удостоен Гран-при в номинации «Народный танец» за композиции «Ковано колесо» и «Поозёрские замалёвки». Многие участники ансамбля стали лауреатами I степени.

В номинации «Лучший руководитель» первенствовал наставник образцового коллектива студии народного танца «Карнавал» Андрей Сапронов.

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#культура
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#танцы
#подмосковье
#московская область
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Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси
05 мая 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ещё с 2017 года на постоянной основе организован бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных в регионе, и сопровождающих их.
Особенно эта услуга актуальна в преддверии 9 мая, отметили в ведомстве.
«Чтобы заказать бесплатное такси, ветерану или его близким нужно позвонить по номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год его рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что воспользоваться бесплатным проездом на такси в любое время могут только участники войны, которые внесены в список органов соцзащиты населения Подмосковья.

После оформления заказа придёт подтверждение с госномером, маркой и цветом автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.

В Минтрансе добавили, что суммарная стоимость поездок за месяц не должна превышать 1 тыс. рублей, а их число не ограничено.

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#московская область
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Команда Подмосковья одержала победу на всероссийских соревнованиях по регби-7
05 мая 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области завоевали золотую медаль всероссийских соревнований «Весенний турнир» по регби-7 среди женщин до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В полуфинале подмосковная команда встретилась с командой Татарстана, мачт закончился с разгромным счётом в пользу Московской области: 43:0. В финале представительницы Подмосковья сыграли со столичными спортсменками и выиграли у них со счётом 14:12. А третье место заняла команда из Краснодарского края», — говорится в сообщении.
«Весенний турнир» по регби-7 проходил 4 мая в Зеленограде. В соревнованиях приняли участие семь команд — из Подмосковья, Москвы, Дагестана, Татарстана, Краснодарского края, Ростовской и Челябинской областей.

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