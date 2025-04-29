В Подмосковье за три месяца устранили более 750 самозахватов земли

Фото: Минимущества МО
Свыше 750 случаев самозахвата земли устранили в Московской области за первый квартал текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«С января по март текущего года правообладатели устранили 757 нарушений, относящихся к самовольному занятию земли. 380 нарушителей демонтировали незаконно возведенные на участках объекты, а 377 – оформили захваченную территорию через перераспределение», — рассказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Больше всего случаев самозахвата было устранено на территории Богородского округа: там в порядок привели использование 150 земельных участков. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ, где ликвидировали самозахват 90 участков. А замыкает топ-3 Дмитровский округ, где устранили неправомочное использование 66 участков.
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Лев Каштанов