Фермеров Подмосковья пригласили принять участие в гастрофестивале в Смоленске
Подмосковные производители пищевой продукции могут принять участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который будет проходить в Смоленске 12-13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Мероприятие организуют для малых и микропредприятий из разных российских регионов, производящих фермерскую продукцию
«Участники получат прямой контакт с десятками тысяч потенциальных покупателей, смогут продвинуть свой бренд, познакомиться с новыми партнёрами и выйти на новые рынки сбыта», — говорится в сообщении.Заявки на участие принимаются на сайте вкусыроссииврегионах.рф. Запись открыта до 2 июня.
В прошлом году участниками фестиваля стали фермеры из 40 регионов России, которые представили гостям около трёх тысяч наименований продукции.