Фермеров Подмосковья пригласили принять участие в гастрофестивале в Смоленске

19 мая 2026, 16:25

Подмосковные производители пищевой продукции могут принять участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который будет проходить в Смоленске 12-13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Мероприятие организуют для малых и микропредприятий из разных российских регионов, производящих фермерскую продукцию





«Участники получат прямой контакт с десятками тысяч потенциальных покупателей, смогут продвинуть свой бренд, познакомиться с новыми партнёрами и выйти на новые рынки сбыта», — говорится в сообщении.