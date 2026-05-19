Региональный сосудистый центр в Одинцовском округе откроют осенью

оригинал Андрей Воробьёв (в центре): ( Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капремонта здания бывшего стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково. Там откроют региональный сосудистый центр.





Масштабные работы уже почти завершены, впереди пусконаладка. Сдать объект планируют летом, а первых пациентов он сможет принять осенью.



Современный центр будет обслуживать 800 000 жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. Там начнут оказывать высокотехнологичную помощь при инфаркте, инсульте и других серьёзных сосудистых заболеваниях. Благодаря этому снизится нагрузка на аналогичные центры в Красногорске и Мытищах, которые сейчас работают на весь северо-запад области.

«Региональный сосудистый центр расположен так, чтобы можно было оперативно оказывать экстренную помощь жителям Одинцовского округа и прилегающих территорий, спасать жизни. Чаще всего это инфаркты, инсульты – всё, что связано с сердцем и с травмами. Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места. А это медучреждение расположено очень удобно, в том числе для жителей Можайского и других округов», – сказал Воробьёв.

«Это не просто капитальный ремонт, а тотальная реконструкция. Тут будут и новые стены, и современная система вентиляции по всем медицинским стандартам, и новейшее оборудование. В октябре мы планируем запустить центр», – отметил губернатор.

«Открытие регионального сосудистого центра 160 коек очень важное событие не только для Одинцовского округа. Сейчас пациентам с инфарктами и инсультами приходится добираться за помощью в Красногорск или Мытищи, а счёт идет на часы. Новый центр позволит оказывать высокотехнологичную помощь жителям не только нашего, но и соседних округов», – рассказал главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.