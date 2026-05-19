Региональный сосудистый центр в Одинцовском округе откроют осенью
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капремонта здания бывшего стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково. Там откроют региональный сосудистый центр.
Масштабные работы уже почти завершены, впереди пусконаладка. Сдать объект планируют летом, а первых пациентов он сможет принять осенью.
Современный центр будет обслуживать 800 000 жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. Там начнут оказывать высокотехнологичную помощь при инфаркте, инсульте и других серьёзных сосудистых заболеваниях. Благодаря этому снизится нагрузка на аналогичные центры в Красногорске и Мытищах, которые сейчас работают на весь северо-запад области.
«Региональный сосудистый центр расположен так, чтобы можно было оперативно оказывать экстренную помощь жителям Одинцовского округа и прилегающих территорий, спасать жизни. Чаще всего это инфаркты, инсульты – всё, что связано с сердцем и с травмами. Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места. А это медучреждение расположено очень удобно, в том числе для жителей Можайского и других округов», – сказал Воробьёв.Он добавил, что здание нуждалось в глубоком обновлении.
«Это не просто капитальный ремонт, а тотальная реконструкция. Тут будут и новые стены, и современная система вентиляции по всем медицинским стандартам, и новейшее оборудование. В октябре мы планируем запустить центр», – отметил губернатор.
Стационар в Перхушкове – одна из старейших подмосковных больниц, основанная более 130 лет назад. В 2004 году для пациентов и врачей построили новое здание, а старое перепрофилируют под региональный сосудистый центр.
На площади 14 500 квадратных метров расположатся реанимация, отделения неврологии, кардиологии, кардиореанимации, сердечно‑сосудистой хирургии. Вместимость превысит 160 коек. Будет закуплено 850 единиц современного медицинского оборудования – МРТ, КТ, ангиограф, рентгенодиагностический комплекс, передвижные рентгеновские аппараты, УЗИ, ИВЛ и нейрохирургические микроскопы.
«Открытие регионального сосудистого центра 160 коек очень важное событие не только для Одинцовского округа. Сейчас пациентам с инфарктами и инсультами приходится добираться за помощью в Красногорск или Мытищи, а счёт идет на часы. Новый центр позволит оказывать высокотехнологичную помощь жителям не только нашего, но и соседних округов», – рассказал главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.
Этот региональный сосудистый центр – уже 18-й в Подмосковье. 14 лет назад в регионе не было ни одного такого учреждения. Первое открылось в Мытищах в 2012 году. Сегодня благодаря поддержке президента в Подмосковье создана мощная система помощи пациентам с самыми сложными диагнозами – инфарктами, инсультами и аневризмами. Это особенно важно в так называемый «золотой час», когда лечение наиболее эффективно.
Уникальность таких медучреждений – в применении высоких технологий. Операции проводят без разрезов на современных ангиографических комплексах, что позволяет пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки. Как итог – за последние 5 лет смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения в Подмосковье снизилась более чем на треть, а общая смертность от болезней системы кровообращения – на 19%.
Сейчас готовность объекта составляет 92%. На территории идёт благоустройство.