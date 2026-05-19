В Пушкине откроется летняя школа для одарённых детей
Летняя творческая школа для одарённых детей будет работать на базе Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине с 1 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Для ребят запланированы мастер-классы, групповые и индивидуальные занятия с преподавателями колледжей и вузов Москвы и Подмосковья, творческие лаборатории, экскурсии, а также встреча с композитором Максимом Дунаевским и спортивные мероприятия.
Ребята приедут из Электростали, Солнечногорска, Долгопрудного, Воскресенска и других подмосковных округов.«Участников летней школы отбирали на конкурсной основе. В результате путёвки получили 30 человек: шесть пианистов, четыре скрипача, четыре саксофониста, три флейтистки, два будущих гусляра, два баяниста, два домриста, два ударника и по одному обучающемуся игре на тубе и баритоне», — говорится в сообщении.