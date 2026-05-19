В Пушкине откроется летняя школа для одарённых детей

19 мая 2026, 15:23

Летняя творческая школа для одарённых детей будет работать на базе Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине с 1 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Для ребят запланированы мастер-классы, групповые и индивидуальные занятия с преподавателями колледжей и вузов Москвы и Подмосковья, творческие лаборатории, экскурсии, а также встреча с композитором Максимом Дунаевским и спортивные мероприятия.



