Капремонт Центра культуры «Акрихин» в Старой Купавне завершат в 2027 году
Здание Центра культуры «Акрихин», расположенное на Большой Московской улице в городе Старая Купавна Богородского округа, капитально ремонтируют. Работы должны завершить в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Центр культуры построили в 1981 году, его общая площадь составляет более 6 300 квадратных метров.
«В ходе капремонта в здании обновят крышу, фасад, входную группу, заменят водопровод, канализацию, системы отопления и электроснабжения, проведут отделку помещений, установят новые радиаторы, сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят», — говорится в сообщении.Работы проводятся в рамках госпрограммы региона по развитию социальной инфраструктуры.