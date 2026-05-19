Капремонт Центра культуры «Акрихин» в Старой Купавне завершат в 2027 году

19 мая 2026, 15:56

Здание Центра культуры «Акрихин», расположенное на Большой Московской улице в городе Старая Купавна Богородского округа, капитально ремонтируют. Работы должны завершить в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Центр культуры построили в 1981 году, его общая площадь составляет более 6 300 квадратных метров.





«В ходе капремонта в здании обновят крышу, фасад, входную группу, заменят водопровод, канализацию, системы отопления и электроснабжения, проведут отделку помещений, установят новые радиаторы, сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят», — говорится в сообщении.