Муниципальный этап Летнего фестиваля ГТО в Люберцах собрал более 110 участников
В Люберцах провели муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников и студентов. Об этом сообщил в пресс-службе Минспорта Московской области.
Этап состоялся на стадионе «Урожай» в посёлке Томилино и собрал более 110 участников. Мероприятие приурочили к 95-летию ГТО.
«Этап получился очень массовым. Благодарим всех, кто принял участие в выполнении норм комплекса! Сегодня это сделали свыше 110 человек из 14 общеобразовательных учреждений округа», – сказал руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.
Лучшей по итогам фестиваля стала команда гимназии №16 «Интерес». Второе место заняла команда гимназии №46, бронзовыми призёрами стали представители гимназии №5.
В следующий раз испытания комплекса ГТО в рамках муниципального этапа фестиваля проведут 22 апреля на стадионе «Урожай» посёлка Томилино. А 13 мая на стадионе «Орбита» в Дзержинском запланирован региональный этап фестиваля ГТО.