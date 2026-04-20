Муниципальный этап Летнего фестиваля ГТО в Люберцах собрал более 110 участников

20 апреля 2026, 17:23

В Люберцах провели муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников и студентов. Об этом сообщил в пресс-службе Минспорта Московской области.





Этап состоялся на стадионе «Урожай» в посёлке Томилино и собрал более 110 участников. Мероприятие приурочили к 95-летию ГТО.

«Этап получился очень массовым. Благодарим всех, кто принял участие в выполнении норм комплекса! Сегодня это сделали свыше 110 человек из 14 общеобразовательных учреждений округа», – сказал руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.