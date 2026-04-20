Юные самбисты из Пушкина выиграли медали областного первенства

20 апреля 2026, 15:38

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Пушкинского округа на первенстве Московской области по самбо среди мальчиков и девочек 11-12 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Наград удостоились ученик окружной спортшколы Михаил Кравчук и воспитанница спортклуба «Единство» Эмилия Бекмуханова.





«Михаил занял второе место в весе до 31 килограмма, а Эмилия стала третьей среди девушек в весе 47 килограммов», — говорится в сообщении.