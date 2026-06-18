В Подмосковье рассказали об изменениях правил маркировки молочной продукции
Правительство совершенствует национальную систему цифровой прослеживаемости товаров. С 1 сентября этого года будет расширен перечень молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Сама система начнёт переход на партионный учёт, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Главное изменение напрямую коснётся и производителей, и ритейлеров, и потребителей. Обязательная маркировка распространится на товары, которые ранее относились к кондитерским изделиям, а теперь будут учитываться как молочная продукция. Самый яркий и массовый пример – глазированные и неглазированные творожные сырки.
«Производители и импортёры будут обязаны наносить средства идентификации на такую продукцию и передавать сведения о вводе её в оборот в государственную систему мониторинга. При этом передача сведений об обороте и выводе из него станет обязательной только с 1 марта будущего года. Временной лаг поможет участникам рынка адаптироваться к новым правилам без остановки текущих процессов», – пояснили в ведомстве.Второе важнейшее нововведение – постепенный переход с поэкземплярного на партионный учет молочной продукции. Для этого вводят новый обязательный реквизит – номер производственной партии. Он будет содержать код товара, дату производства и уникальный серийный идентификатор. Присваивать номер будут производитель, импортёр или оператор системы маркировки. Это должно упростить документооборот и сделать систему прослеживаемости более гибкой.
Внедрение партионного учёта тоже будет поэтапным. С 1 ноября этого года участники оборота должны будут передавать сведения о производственных партиях при вводе в оборот, перемещении и выводе из оборота молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Для продукции со сроком хранения до 40 суток включительно аналогичные требования начнут действовать с 1 марта будущего года.