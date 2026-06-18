В Подмосковье рассказали об изменениях правил маркировки молочной продукции

18 июня 2026, 22:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Правительство совершенствует национальную систему цифровой прослеживаемости товаров. С 1 сентября этого года будет расширен перечень молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Сама система начнёт переход на партионный учёт, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Главное изменение напрямую коснётся и производителей, и ритейлеров, и потребителей. Обязательная маркировка распространится на товары, которые ранее относились к кондитерским изделиям, а теперь будут учитываться как молочная продукция. Самый яркий и массовый пример – глазированные и неглазированные творожные сырки.

«Производители и импортёры будут обязаны наносить средства идентификации на такую продукцию и передавать сведения о вводе её в оборот в государственную систему мониторинга. При этом передача сведений об обороте и выводе из него станет обязательной только с 1 марта будущего года. Временной лаг поможет участникам рынка адаптироваться к новым правилам без остановки текущих процессов», – пояснили в ведомстве.