Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий

16 июня 2026, 22:37

оригинал Фото: шоколадная фабрика в Дубне

Подмосковные предприятия за первые четыре месяца 2026 года произвели без малого 167 000 тонн кондитерских изделий. Такие объёмы закрепляют за регионом статус лидера, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.