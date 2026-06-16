Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий
Подмосковные предприятия за первые четыре месяца 2026 года произвели без малого 167 000 тонн кондитерских изделий. Такие объёмы закрепляют за регионом статус лидера, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Подмосковье занимает первое место в России и в Центральном федеральном округе по производству кондитерских изделий. На долю региона за январь-апрель пришлось 29,5% общего объёма кондитерских изделий в ЦФО и свыше 13% – общероссийского объема производства.
Как отметили в ведомстве, за этими цифрами – труд кондитеров, современные технологии и традиции качества, которые годами оттачивают предприятия региона. Среди них – ЗАО «БКК Коломенский», ООО «Сладкий орешек» и ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» и другие.
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