19 ноября 2026, 13:18

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 3313,6 га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной или неразграниченной госсобственности, передали фермерским хозяйствам Московской области за десять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Фермеры получают землю в аренду без торгов на срок до пяти лет. Если участок используется по целевому назначению, по истечении трёх лет фермер может оформить его в собственность.





«Всего с января по октябрь 2026 года хозяйствам передали 160 участков, расположенных в 27 округах: Пушкинском, Зарайске, Наро-Фоминском, Волоколамском, Серебряных Прудах, Богородском, Луховицах, Ступине, Кашире, Рузском, Талдомском, Шаховской, Серпухове, Шатуре, Воскресенске, Лотошине, Егорьевске, Клину, Орехово-Зуевском, Можайском, Раменском, Павлово-Посадском, Домодедове, Дмитровском, Подольске, Щёлкове и Чехове», — говорится в сообщении.