19 ноября 2026, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

28 линий наружного освещения общей протяжённостью свыше 18 километров построили в Пушкинском округе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы провели по программе «Светлый город» в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Благодаря программе «Светлый город» в округе создаётся дополнительный комфорт и удобство», — отметил заместитель председателя окружного Совета депутатов Николай Михайлин.