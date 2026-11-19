В Пушкинском округе построили 28 линий наружного освещения
28 линий наружного освещения общей протяжённостью свыше 18 километров построили в Пушкинском округе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели по программе «Светлый город» в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Благодаря программе «Светлый город» в округе создаётся дополнительный комфорт и удобство», — отметил заместитель председателя окружного Совета депутатов Николай Михайлин.Он добавил, что места для установки освещения выбираются с учётом пожеланий жителей.
Для новых линий специалисты поставили 222 опоры, на которых разместили 462 светодиодных светильника. Кроме того, они смонтировали 20 шкафов уличного освещения с автоматизированной системой управления.