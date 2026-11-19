19 ноября 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный кирпичный дом с 30 квартирами сносят на улице Советской Конституции в городе Ногинск Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Здание построили 96 лет назад. Его общая площадь составляет более 1 760 квадратных метров. Проверка показала высокую степень физического и морального износа конструкций, поэтому дом признали аварийным. После того, как оттуда переселили жильцов, объект внесли в список на ликвидацию.





«В настоящее время проводится демонтаж здания. После этого участок очистят от строительного мусора», — говорится в сообщении.