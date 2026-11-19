Неонатальный скрининг в Подмосковье прошли около 52 тысяч новорождённых
Почти 52 тысячи новорождённых в Московской области прошли неонатальный скрининг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Скрининг позволяет выявить 38 генетических заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию (СМА), нарушение обмена жирных кислот, врождённых гипотериоз и ряд других патологий.
«Из почти 52 тысяч новорождённых генетические заболевания подтвердились в 108 случаях. Эти дети взяты под диспансерное наблюдение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни малыша. Кровь для анализа берут из пятки. При выявлении патологий с родителями связывается медицинский специалист и разъясняет дальнейший порядок действий.