Фермерское хозяйство выкупило более 10 га в Павлово-Посадском округе

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Земельный участок площадью более десяти гектаров в Павлово-Посадском округе выкупило фермерское хозяйство «Милк-Ферма» для расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участок расположен в деревне Алферьево, разрешённый вид использования этой земли — «Для сельскохозяйственного производства». «Милк-Ферма» планирует использовать данный участок для выращивания многолетних трав», — говорится в сообщении.Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Милк-Ферма» было зарегистрировано девять лет назад. В настоявшее время в хозяйстве 60 дойных коров чёрно-пёстрой породы, 30 нетелей и тёлок, а также 30 бычков. «Милк-Ферма» выпускает молоко и молочную продукцию, которую реализует в собственных магазинах.
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