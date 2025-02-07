В январе в Подмосковья приобрели 5,6 тысяч тонн сахара разных видов

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Жители Московской области в январе купили более 5,6 тыс. тонн сахара. Ежедневно в регионе в среднем приобретали около 179 тыс. кг этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Сахар – один из самых распространённых ингредиентов, используемых в кулинарии и пищевой промышленности. Его получают из сахарной свёклы или сахарного тростника. На прилавках он представлен в самых разных видах. Сахар-песок обычно добавляют в выпечку и напитки. Прессованный сахар, нарезанный кубиками, удобно брать в путешествия и походы, добавлять в чай. Коричневый сахар с более насыщенным вкусом часто используют для приготовления десертов, соусов и маринадов», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что в умеренных количествах этот продукт может быть частью сбалансированного рациона, придавать яркости вкусу блюд и поднимать настроение. Однако чрезмерное потребление сахара может привести к проблемам со здоровьем.
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Лора Луганская