В подмосковной Кашире начали капитальный ремонт средней школы № 7

19 ноября 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В городском округе Кашира приступили к капитальному ремонту средней школы № 7 на улице Центральной, 17. Подрядчик уже вышел на объект и начал демонтажные работы, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.