В подмосковной Кашире начали капитальный ремонт средней школы № 7
В городском округе Кашира приступили к капитальному ремонту средней школы № 7 на улице Центральной, 17. Подрядчик уже вышел на объект и начал демонтажные работы, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
В ходе работ здесь обновят кровлю и фасад, установят новые входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние отделочные работы. А еще благоустроят территорию, установят новую мебель и оборудование.
Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
