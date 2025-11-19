Достижения.рф

В подмосковной Кашире начали капитальный ремонт средней школы № 7

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В городском округе Кашира приступили к капитальному ремонту средней школы № 7 на улице Центральной, 17. Подрядчик уже вышел на объект и начал демонтажные работы, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

В ходе работ здесь обновят кровлю и фасад, установят новые входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние отделочные работы. А еще благоустроят территорию, установят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ирина Паршина

