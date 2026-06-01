Фермерскому хозяйству в Шатуре передали 10 га для устройства теплиц
Участок площадью десять гектаров передали в безвозмездное пользование фермерскому хозяйству «ЛЕСМИЛ» в Шатуре для выращивания овощей закрытого грунта. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Землю ферме выделили в рамках программы по поддержке сельского хозяйства «Подмосковные 10 га».
«В ближайшее время на участке приступят к возведению теплиц, в которых будут выращивать огурцы и помидоры», — говорится в сообщении.Программу «Подмосковные 10 га» запустили в регионе четыре года назад по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. В рамках программы аграрии могут получить землю сельскохозяйственного назначения, находящуюся в госсобственности, в безвозмездное пользование на срок до шести лет.